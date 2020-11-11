Ямальская семья волонтеров, в которой воспитываются 24 ребенка, получила коробки со сладостями

Фото: ОНФ на Ямале, соцсеть "ВКонтакте"

Активисты ямальского ОНФ доставили семье Колесник, в которой воспитываются 24 ребенка, коробки со сладостями. Угощения предоставили предприниматели Салехарда.

Несмотря на то, что семья очень большая, мама Валентина всегда находит время для благих дел и приобщает своих детей к приготовлению кулинарных шедевров. Так, с самого начала пандемии она выступает в роли волонтера акции взаимопомощи: печет пироги и шарлотки для работников медицины.

-Я очень рада, что могу оказать такую поддержку медикам. Сейчас это необходимо как никогда. Высокое напряжение на работе, сложные пациенты, сострадание к больным - все это отбирает энергию у специалистов. Я думаю, эмоциональная разгрузка у медиков происходит в момент, когда они получают сладости, пироги, домашнюю выпечку. Мне кажется, этим мы поддерживаем их боевой дух, - рассказала женщина.

На этот раз активисты ОНФ решили сами порадовать дружную семью неожиданными гостинцами.

-Мы не забываем своих героев акции #МыВместе, всегда благодарим их за помощь, будь то добровольцы в приготовлении пирогов или автоволонтерство. Любая помощь для врачей сейчас крайне важна. Выражаем благодарность и бизнесменам за их предприимчивость и щедрость. Многие из предпринимателей не хотят называть своих имен, говорят, что в таких ситуациях нет места для пиара, - сообщил член регионального штаба ОНФ на Ямале Алексей Тарагупта.

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