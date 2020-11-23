Пуровские предприниматели объединились с волонтерами, чтобы поддержать врачей

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На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 194 человека, а в Пуровском районе - на 17, с начала периода - 1 915.

В связи с большим ростом COVID-положительных пациентов, пуровские предприниматели решили поддержать медиков и объединились с волонтерами #МыВместе.

Помощь действует в рамках акции #ЯПомог, которую запустили добровольцы районного центра. Предприниматели дарят сертификаты на свои товары и услуги, которые помогут восстановиться и отдохнуть после тяжелых рабочих смен или просто поднимут настроение: массаж, фитнес-тренировки, посещение студии красоты или базы отдыха, доставка еды на дом, фотопечать и многое другое.

За несколько дней к акции присоединилось 20 человек, которые передали 63 сертификата. Вручение прошло у здания госпиталя Центральной районной больницы. Кроме того, волонтеры принесли сотрудникам медучреждения сладкие угощения, приготовленные в подарок одним из предпринимателей.

-Мы призываем присоединиться к участию в акции #Япомог каждого! Не обязательно материальной поддержкой - добрым словом, терпеливым отношением, соблюдением необходимых мер безопасности в условиях пандемии. Объединившись, поддерживая и помогая друг другу, мы вместе сможем преодолеть любые трудности, - отметила муниципальный координатор волонтерского штаба #МыВместе Евгения Токарева.

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