В Халясавэе продавщица инсценировала ограбление собственного магазина Фото: pixabay.com

В полицию Пуровского района поступило сообщение от участкового села Халясавэй. Он рассказал, что кто-то забрался в местный магазин, разбив стекло в форточке, а из кассы пропали 7 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника удалось задержать. К преступлению оказалась причастна ранее судимая 22-летня девушка, работающая в этом же магазине продавцом. Позже она призналась, что инсценировала проникновение и совершила кражу денег. Похищенную сумму у гражданки изъяли.

Теперь в отношении северянки возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Напоминаем, что похожее преступление случилось и в Тарко-Сале. Местный житель 2001 года рождения забрался через открытую форточку в складское помещения почтового отделения, где вскрыл пакеты и коробки с отправлениями.

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