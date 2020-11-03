Молодой житель Тарко-Сале ограбил почтовое отделение Фото: pixabay.com

В полицию Пуровского района поступил звонок от начальника отделения почты Тарко-Сале. Он рассказал, что ночью кто-то забрался через открытую форточку в складское помещения, а затем - вскрыл пакеты и коробки с отправлениями.

При проведении инвентаризации выявлена недостача и порча товара. Видеонаблюдение на складе отсутствует.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан неработающий местный житель 2001 года рождения. Парень сразу же раскаялся в содеянном, однако избежать уголовного дела он так и не смог.

Таркосалинца обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.

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