Молодой житель Тарко-Сале ограбил почтовое отделение
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В полицию Пуровского района поступил звонок от начальника отделения почты Тарко-Сале. Он рассказал, что ночью кто-то забрался через открытую форточку в складское помещения, а затем - вскрыл пакеты и коробки с отправлениями.
При проведении инвентаризации выявлена недостача и порча товара. Видеонаблюдение на складе отсутствует.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан неработающий местный житель 2001 года рождения. Парень сразу же раскаялся в содеянном, однако избежать уголовного дела он так и не смог.
Таркосалинца обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Расследование уголовного дела продолжается.
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