Житель Салехарда ограбил магазин, в который недавно устроился на работу Фото: pixabay.com

В полицию Салехарда поступил звонок от неравнодушных граждан, которые заметили разбитое окно в одном из магазинов.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, где и задержали злоумышленника. Им оказался 21-летний ранее не судимый местный житель, который признался в содеянном.

В ходе проверки было установлено, что 27 октября подозреваемый распивал алкоголь со своим знакомым, после чего они разошлись по домам. По пути у мужчины возникла внезапная мысль - украсть товары из магазина, в который он недавно устроился на работу. Молодой человек намеренно разбил окно в помещении склада, так как знал, что внутри отсутствуют сигнализация и камера видеонаблюдения. После кражи злоумышленник пытался угнать стоящий рядом автомобиль, чтобы увезти на нем товар, но не смог его завести.

В отношении салехардца возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище», а также ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».