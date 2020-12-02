На Ямал доставили еще 44 тысячи доз вакцины от гриппа для взрослого населения

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На Ямал поступила еще одна партия отечественного препарата «Совигрипп» в количестве 44 тысяч доз для вакцинации взрослого населения от гриппа. Она хранится на окружном складе СПИД-Центра. Напомним, что ранее в учреждение доставили вакцину «Ультрикс Квадри» в таком же количестве. Все препараты распределяются по муниципалитетам региона.

В общей сложности за текущий эпидемический сезон в регион поступило 298 140 доз для иммунизации детей и взрослых в рамках Национального календаря профилактических прививок. Препараты значительно снижают риск заболеть гриппом и способствуют формированию стойкого иммунитета.

Вакцины проходят посерийный контроль качества, а их доставка осуществляется по системе «холодовой цепи» с применением средств непрерывного мониторинга температурного режима.

На 30 ноября в области привито более 200 тысяч жителей: 84,77% детей и 52,20% взрослых от общего плана иммунизации.

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