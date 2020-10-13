На Ямал начала поступать вторая партия вакцины против гриппа
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В регион начала поступать вторая партия вакцины против гриппа. В первую очередь препарат предназначен для детей и подростков, а также для беременных женщин. Всего в этот завоз получено почти 25 тысяч доз, все они уже доставлены в муниципалитеты.
После 20 октября ожидаются поставки препарата для взрослого населения.
Согласно плану иммунизации на этот год, медики планируют привить 60% жителей округа.
Как рассказали в окружном департаменте здравоохранения, инактивированная вакцина «Совигрипп» разработана с учётом тех вариантов вирусов, которые появились в текущем эпидсезоне в Юго-Восточной Азии и будут циркулировать на территории России.
На данный момент медики привили 41,4% детей и 62,3% взрослых от общего плана вакцинации. Таким образом, иммунитет против гриппа получили более 154 тысяч человек.
Для удобства граждан на сайте ямалпривит.рф собрана вся информация о вакцинации: сколько времени занимает процедура, через какой период вырабатывается иммунитет, срок действия защиты и многое другое. Там же размещены адреса и телефоны поликлиник, где можно поставить прививку.
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