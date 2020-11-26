На Ямал начала поступать третья партия вакцины от гриппа для взрослых

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На Ямал начала поступать третья партия вакцины от гриппа для взрослого населения. Вчера, 25 ноября, первая часть была доставлена на окружной склад Ямальского СПИД-Центра в количестве 44 055 доз. Напоминаем, что иммунизация проводится препаратом «Ультрикс Квадри».

-Вакцинация по-прежнему остается самым надежным средством в борьбе с заболеваемостью гриппом, ведь каждый год его штаммы мутируют. В первую очередь прививка помогает перенести заболевание в более легкой форме и без осложнений. Это особенно важно в период превышения эпидпорога по ОРВИ и гриппу», - рассказала главный врач окружного СПИД-Центра Людмила Волова.

Также, по ее словам, у некоторых людей наблюдается легкое ухудшение самочувствия после вакцинации. Однако не стоит беспокоиться о возможных побочных действиях: слабость, мышечная боль, кратковременный подъем температуры до 37 градусов. Это говорит о том, что организм вступил в борьбу с введенными вирусными частицами и в данный момент происходит выработка антител.

Согласно данным, на 24 ноября привито более 194 тысяч жителей: 82,63% детей и 49,96% взрослых от общего плана иммунизации.