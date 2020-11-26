«Снова в школу»: на Ямале дистанционное обучение заканчивается 1 декабря Фото: pixabay.com

На Ямале завершается период дистанционного обучения, длившийся с 9 ноября. По распоряжению губернатора Дмитрия Артюхова, с 1 декабря школьники 6-11 классов вновь сядут за парты.

-За месяц заболеваемость ОРВИ среди школьников снизилась почти в 2 раза. Стабилизировалась и общая ситуация - в последние дни количество заболевших медленно, но идет вниз. Поэтому с 1 декабря все дети возвращаются в школу. Учебный процесс будет организован в обычном режиме, - заявил глава региона.

Также он отметил, что основная проблема дистанционки заключалась в технических трудностях.

Напоминаем, что со вчерашнего дня, 25 ноября, в области началась выдача продуктовых наборов для детей, получающих знания удаленно.

-В них - все необходимое для приготовления полноценных горячих обедов. Поддержка предназначается тем, кто больше всего в ней нуждается - дети из многодетных и малоимущих семей, ребята с особенностями здоровья - всего 16 льготных категорий. Наборы получит каждый третий школьник, - сообщил губернатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ямальских школьников, перешедших на дистанционное обучение, снабдили ноутбуками. В первую очередь их выдали малоимущим и многодетным семьям (подробнее)