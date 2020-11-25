На Ямале начали выдавать продуктовые наборы для школьников

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На Ямале началась выдача продуктовых наборов для школьников, находящихся на дистанционном обучении. Рассчитывать на поддержку могут семьи из 16 льготных категорий: многодетные и малоимущие, воспитывающие детей с инвалидностью и другие.

-Возобновляем нашу региональную меру поддержки для семей, которые особенно в этом нуждаются. Воспользоваться ей смогут около 13 тысяч школьников. В каждом наборе хороший состав продуктов для приготовления полноценных горячих обедов. Это станет хорошим подспорьем для родителей, чьи дети находятся на дистанционном обучении. В целом, мы видим, что разобщение дает хороший результат, заболеваемость среди школьников снижается, - рассказал губернатор Дмитрий Артюхов.

Наборы составлены с учетом рекомендаций СанПиН, в каждый входит 18 наименований продуктов, среди которых: молоко, макароны, растительное масло, тушенка, рыбные консервы, греча, мука, сахар, а также сгущенное молоко, шоколад, печенье, вафли, джем и прочее.

Доставка наборов стартовала одновременно во всех муниципалитетах. Продукты развозят сотрудники школ, добровольцы из числа родителей и представители волонтерского центра «Единой России».

Напоминаем, что с начала второй четверти школьники 6-11 классов переведены на дистанционное обучение. Занятия в 1-5 классах проходят в обычном режиме. Как только эпидемиологическая обстановка придет в норму, все ученики вернутся за парты.

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