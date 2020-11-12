Ямальских школьников, перешедших на дистанционное обучение, снабдили ноутбуками Фото: pixabay.com

Ямальских школьников, перешедших на дистанционное обучение, снабдили необходимой техникой. Для этого закупили около шести тысяч ноутбуков.

-В преддверии второй учебной четверти мы проанализировали потребность школьников и учителей в технике. Классные руководители провели опрос родителей. В первую очередь техникой обеспечены семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и многодетные. Также, при необходимости, ноутбуки для учеников можно получить в школе, - рассказала директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец.

Напомним, что на дистанционном обучении находятся ученики 6-11 классов, остальные школьники продолжают посещать уроки в обычном режиме. Такое решение связано с тем, что ребятам 1-5 классов сложно самостоятельно подключаться к онлайн-урокам из дома, а родители, в большинстве случаев, находятся на работе.

Также в региональном департаменте образования начала работать горячая линия по организации обучения во второй четверти. Задать интересующие вопросы можно по телефонам: 8 (34922) 4-01-02, 8(34922) 3-31-44. Аналогичные горячие линии работают во всех образовательных учреждениях округа.