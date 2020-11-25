Волонтеры Приуральского района приходят на помощь в считанные минуты

Фото: Волонтеры Победы, соцсеть "ВКонтакте"

Жители Приуральского района все чаще обращаются за помощью к волонтерам. За один день добровольцы отрабатывают большое количество заявок. Они развозят медиков по адресам пациентов, а также помогают в доставке продуктов и лекарств.

Так, волонтеры муниципального штаба «Мы рядом», они же сотрудники районного молодежного центра, ежедневно выполняют различные поручения, постоянно находясь в режиме готовности. Ведь их первоочередная задача - реагировать на зов каждого нуждающегося в Аксарке.

Ребята активно помогают пожилым, людям из группы риска на самоизоляции, а также тем, кто находится на карантине. Делать добрые дела, считают волонтеры, совсем не трудно, было бы желание.

По словам Олега Плевко, находящегося на самоизоляции вместе с семьей, после подачи заявки волонтеры сразу приехали за списком. Буквально через двадцать минут ребята привезли лекарства и продукты, за что им огромное спасибо!

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