Волонтеры Нового Уренгоя выполнили более трех с половиной тысяч заявок на доставку продуктов

Фото: личная страница Андрея Воронова в "Instagram"

Волонтеры Нового Уренгоя продолжают помогать людям. Ежедневно они развозят бесплатные наборы лекарств, тем самым снижая нагрузку на участковых терапевтов и педиатров.

-В городском волонтерском штабе 110 человек: это молодые специалисты, студенты и общественники. Они формируют и распределяют наборы, развозят их по поликлиникам, ковид-пациентам и горожанам с ОРВИ. За месяц доставлено 1 764 пакета с лекарствами: 1552 - детских, 212 - взрослых. С марта месяца волонтерами выполнено 3 686 заявок по доставке продуктов, - рассказал Андрей Воронов.

Стоит отметить и помощь со стороны автоволонтеров. Их в городе 15 человек. Кроме того, десять машин для посещения ковид-пациентов на дому выделила администрация города, также транспорт дает и совет ветеранов.

-Благодарю всех волонтеров и добровольцев за участие и отзывчивость. Мы делаем одно большое и важное дело. Вместе мы победим заразу. Берегите себя и будьте здоровы! - призвал жителей градоначальник.

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