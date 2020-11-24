Не стерпев обиду, житель лабытнанг ударил друга ножом Фото: pixabay.com

Лабытнангский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении местного жителя 1978 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Было установлено, что 21 ноября подозреваемый распивал алголь в компании своего знакомого. Через некоторое время между ними возник конфликт. Разгоряченный спиртным, мужчина схватил нож, а затем нанес обидчику один удар, тем самым причинив тяжкий вред здоровью.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Ему грозит до двух лишения свободы.

К сожалению, подобные преступления, спровоцированные алкоголем, случаются довольно часто. Так, одно из них произошло в Ноябрьске минувшей зимой. Местная жительница пришла в гости к своему знакомому-инвалиду. В момент застолья женщина схватил нож и ударила хозяина в ногу. Он скончался от обильной кровопотери.

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