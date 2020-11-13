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Тазовчанин застрелил родственницу во время пьяной ссоры

Тело обнаружили случайные прохожие
Вера ЗенинаВера Зенина
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Тазовчанин застрелил родственницу во время пьяной ссоры

Тазовчанин застрелил родственницу во время пьяной ссоры

Фото: pixabay.com

Тазовский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Было установлено, что происшествие случилось в ночь на 7 ноября в одном из гаражей поселка Тазовский. Обвиняемый распивал алкоголь в компании своей дальней родственницы. Спустя некоторое время между ними произошла ссора, которая и стала роковой. Разгоряченный спиртным, мужчина схватил травматический пистолет и выстрелил в собутыльницу - два раза в голову и один в живот.

После этого он вытащил тело пострадавшей из гаража и закидал его снегом. Под утро женщину обнаружили случайные прохожие, которые и вызвали «Скорую помощь». От полученных ранений она скончалась в больнице.

Сейчас злоумышленник находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

Криминал