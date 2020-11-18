В Новом Уренгое руководитель ЧОПа задолжал сотрудникам почти 450 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Прокуратура Нового Уренгоя проверила соблюдение трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью ЧОП «АВАНГАРД».

Было установлено, что 11 работников не получили зарплату за август 2020 года. Таким образом, размер задолженности составил 448 тысяч рублей.

В связи с этим прокурор внес в адрес руководителя представление, в котором обязывал устранить все нарушения. Кроме того, им было возбуждено административное дело по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

В итоге виновнику назначили штраф в размере 80 тысяч рублей. Также после вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была полностью погашена.

Напоминаем, что подобные случаи уже происходили в Салехарде и Лабытнанги. Так, предприятие окружной столицы задолжало своим сотрудникам более двух миллионов рублей. Что касается города Семи лиственниц, то там акционерное общество не выплатило работникам более 13 миллионов рублей.