В Салехарде продолжается подготовка к Новому году

Фото: www.salekhard.org

Салехард продолжает готовиться к Новому году. Праздничное оформление и декоративное освещение уже появились на пешеходной зоне улицы Ленина: это светящийся потолок. Здесь же будет организована стилизованная рождественская ярмарка.

Также на улице Ленина установлены световые конструкции в виде деревьев, которые оснащены QR-кодами с опцией дополнительной реальность. Наведя на некоторые из них камеру телефона, можно увидеть новогоднего персонажа - северного мишку.

Сейчас специалисты устанавливают три светящиеся фигуры мамонтов, возле которых будут размещены кристаллы.

Напоминаем, что в Салехарде приступили к монтажу новогодних елей. Первые конструкции уже появились на площади около «Поляриса» и на спортивной площадке по улице Чкалова.

В ближайшее время рабочие приступят к установке главной новогодней елки на центральной площади города у ЦКиС «Геолог».

В этот Новый год зеленые красавицы появятся на пяти праздничных площадках города.