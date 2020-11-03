В Салехарде приступили к монтажу новогодних елей

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде начался монтаж новогодних елей. Первые конструкции уже появились на площади около «Поляриса» и на спортивной площадке по улице Чкалова.

В ближайшее время рабочие приступят к установке главной новогодней елки на центральной площади города у ЦКиС «Геолог».

Всего в этом году обустроят пять праздничных площадок в традиционных местах. У ЦКиС «Геолог» появится ледовый городок, у «Поляриса» вокруг елки установят малые архитектурные формы с иллюминацией, а на улице Чкалова построят снежные горки.

Также новогодние деревья будут установлены на втором отделении на улице Деповская и в районе Комбинат около Салехардского центра молодежи. Срок установки - 1 декабря.

-Традиционно к новому году будут украшаться общественные территории. Так, на улице Ленина уже появились светящиеся деревья, также новогодняя иллюминация появится в разных частях города, - рассказал директор «Салехардской дирекции единого заказчика» Степан Федченко.

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