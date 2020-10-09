В Новогодние праздники для жителей Салехарда откроется рождественская ярмарка

Фото: личная страница Алексея Титовского в "Instagram"

В Салехарде идёт активная подготовка к празднованию Нового года.

-У нас масштабные планы по украшению Салехарда и созданию по-настоящему сказочной атмосферы. Всех секретов раскрывать не буду. Хочется, чтобы это стало сюрпризом для горожан, - написал Алексей Титовский на своей странице в «Instagram».

Однако кое что он всё же рассказал. На пешеходной улице Ленина откроется рождественская ярмарка. Для продажи товаров местных мастеров и ремесленников будут задействованы торговые домики, которые можно было выставлены в День города на улице Матросова.

Также на протяжении всей пешеходной зоны установят светящиеся конструкции в виде новогодних деревьев и появится дополнительное освещение.

-Уверен, получится настоящая сказочная аллея, которая понравится салехардцам, - заявил Алексей Титовский.