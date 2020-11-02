На Ямале число заболевших в десять раз превышает привычные для сезона показатели Фото: pixabay.com

Власти Ямала продолжают активную борьбу с коронавирусом. На сегодняшний день в регионе развернуто 1 683 койки для больных COVID-19, из них свободно более 18 процентов.

Также с сегодняшнего дня, 2 ноября, открыты дополнительные места в СПИД-центре Ноябрьска, а также в Пуровском районе - для больных в легкой форме.

Кроме того, плановая медицинская помощь прекращена в Мужевской районной больнице. Это сделано для разгрузки врачей и мощностей медучреждения. Наблюдение беременных организовано на дому, а экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме.

-Каникулы в школах дали положительный эффект - заболеваемость детей как ОРВИ и гриппом, так и коронавирусом сократилась. Тем не менее, эпидпорог на Ямале превышен. Здравоохранение работает в очень напряженном режиме, кое-где число заболевших в десять раз превышает привычные для сезона показатели, - рассказала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Также напоминаем, что в округе продлен режим повышенной готовности - до 1 декабря.

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