Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 декабря

Фото с сайта правительства ЯНАО

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции на Ямале до 1 декабря 2020 года продлевается режим повышенной готовности. Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Согласно документа, режим самоизоляции для ямальцев старше 65 лет продолжается. Сидеть дома придется и тем, кто имеет хронические заболевания.

Жителям округа обязательно необходимо соблюдать масочный режим в общественных местах и держать дистанцию не менее 1,5 метров. В тоже время власти потребовали усиление мер по дезинфекции в общественном транспорте, такси и других общественных местах.

Для тех, кто покинул регион более чем на 10 дней по возвращении необходимо пройти тестирование на наличие/отсутствие коронавирусной инфекции. Вахтовикам въезд в округ разрешен при условии, что они имеют на руках отрицательный тест, сделанный не ранее, чем за пять дней до въезда в ЯНАО.

Для профилактики предупреждения и распространения коронавирусной инфекции в регионе запрещены с 23.00 до 06.00 демонстрация кинофильмов, организация зрелищных и развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания. Воспользоваться услугами органов ЗАГС можно только по предварительной записи;

Кроме того, с 27 октября 2020 года соцвыплаты департамента и учреждений соцзащиты автоматически продлеваются до 01 марта 2021 года.