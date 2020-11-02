Пытаясь избежать мнимого кредита, жительница Муравленко отдала мошенникам более 160 тысяч Фото: pixabay.com

В Полицию Муравленко обратилась местная жительница, которая стала жертвой мошенников, отдав им более 160 тысяч рублей.

Было установлено, что заявительнице позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником банка. Далее он сообщил, что от имени женщины оформляется кредит. Чтобы предотвратить преступление, он предложил северянке установить на свой телефон программу, для чего необходимо было назвать цифровой код, высветившийся на экране телефона.

Выполнив все указания, потерпевшая предоставила мошенникам доступ к своему мобильному, в результате чего лишилась более 160 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления.

Полиция Муравленко призывает граждан к бдительности, а также не устанавливать на телефон неизвестные приложения. При поступлении подозрительного звонка необходимо прекратить все разговоры, а затем перезвонить в ваш банк на номер, указанный на обороте карты.

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