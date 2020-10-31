Число заболевших коронавирусом на Ямале на 31 октября 2020 года увеличилось на 183 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 183 человека, с начала периода - 20 557.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 279 жителей, 32 из них - в тяжелом состоянии, 12 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались.

-Четыре летальных исхода зафиксированы у пациентов с подтвержденным коронавирусом. Пожилые женщины из Пуровского района, Надыма и Салехарда не справились с инфекцией, течение которой осложнилось хроническими заболеваниями. К сожалению, интенсивная терапия и усилия докторов не дали результата, - прокомментировала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Напоминаем, что вчера, 30 октября, в регионе также не обошлось без смертей. Трое мужчин и две женщины пожилого возраста, находящиеся на ИВЛ, не смогли справиться с инфекцией.

Кроме того, летальные случае были зафиксированы 29 октября - 2 человека, 28 октября - четыре человека и 27 октября - три человека.

Также за сутки выявлено 22 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 164 человек.

В населенных пунктах Ямала зафиксировано 161 заражение COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 27, Лабытнанги - 21 и Салехард - 19.

Далее идут: Новый Уренгой и Надымский район - 15, Ямальский район - 12 и Тазовский район - 11.

Замыкают список: Губкинский - 10, Пуровский район - 9, Муравленко и Приуральский район - 8, Шурышкарский район - 6.

Всего в регионе было проведено 9 330 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 100 человек, за весь период - 14 546.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 18 140 человек с COVID-19, с начала периода - 1 618 116. Выздоровевших - 14 854, за весь период - 1 215 414. Умерших - 334, с начала периода - 27 990.