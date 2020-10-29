Число заболевших коронавирусом на Ямале на 29 октября 2020 года увеличилось на 182 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 182 человека, с начала периода - 20 190.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 308 жителей, 29 из них - в тяжелом состоянии, 13 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались.

-В Ноябрьске и Надыме скончались пациенты с подтвержденным коронавирусом. Это мужчины 68 и 80 лет. Состояние их здоровья осложнилось серьезными хроническими заболеваниями. К сожалению, интенсивная терапия и усилия врачей не принесли результата, - рассказала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Напоминаем, что вчера, 28 октября, в регионе умерли еще четыре человека с COVID-19. Речь идет о двух женщинах в Надыме, а также о пожилых мужчине и женщине в Салехарде.

Кроме того, что во вторник, 27 октября, в округе также зафиксировали несколько смертей. Болезнь забрала жизни троих человек.

Также за сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 126 человек.

В населенных пунктах Ямала зафиксировано 172 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 29, Надымский район - 27 и Муравленко - 23.

Далее идут: Лабытнанги - 20, Салехард - 18, Новый Уренгой - 16.

Замыкают список: Тазовский район - 11, Губкинский - 10, Пуровский и Красноселькупский районы - 5, Приуральский район - 4, Ямальский и Шурышкарский районы - 2.

Всего в районе было проведено 8 926 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 85 человек, за весь период - 14 354.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 17 717 человек с COVID-19, с начала периода - 1 581 693. Выздоровевших - 14 740, за весь период - 1 186 041. Умерших - 366, с начала периода - 27 301.