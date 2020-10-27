Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 октября 2020 года увеличилось на 181 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 181 человека, общее число инфицированных с начала периода составило - 19 825.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 254 жителя, 29 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 11 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались.

Также за сутки выявлено 19 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 101 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 162 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде; Ноябрьске и Надымском районе - 20.

Далее идут: Лабытнанги - 18; Новый Уренгой, Пуровский и Ямальский районы - 14; Муравленко и Губкинский -12.

Замыкают список: Тазовский район - 11; Красноселькупский район - 5 и Шурышкарский район - 2.

Всего в районе было проведено 7 756 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 67 человек, за весь период - 14 193.

В России на сегодняшний день зарегистрирован 16 550 человек с COVID-19, с начала периода - 1 547 774. Выздоровевших - 12 844, за весь период - 1 158 940. Умерших - 320, с начала периода - 26 589.