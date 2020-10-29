Ноябрьские медики пройдут второй этап вакцинации от коронавируса

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Ноябрьских врачей ожидает второй этап вакцинации от коронавируса.

Напоминаем, что в начале октября 42 медработника привились первым компонентом комбинированной векторной вакцины Гам-КОВИД-Вак. На этой неделе, согласно инструкции, им введут второй компонент препарата - с промежутком в три недели.

После начала вакцинации медики вели электронные дневники самоконтроля, где фиксировали информацию о своем самочувствии. Никаких симптомов в виде температуры, недомогания и прочих побочных эффектов у них не выявлено.

Перед повторной вакцинацией все специалисты также должны получить заключение от терапевта.

-По результатам анализа данных у медицинских работников не отмечено серьезных осложнений иммунизации. После вакцинации препаратом Гам-КОВИД-Вак у всех выработается напряженный антиген-специфический клеточный противоинфекционный иммунитет, - пояснила главный врач ГБУЗ ОЦ СПИД Людмила Волова.

После решения организационных вопросов и массового производства вакцины, иммунизация начнется среди населения. Особое внимание будет уделено группам риска.