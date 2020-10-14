Ноябрьские врачи рассказали о своем самочувствии после вакцинации от COVID-19

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Ноябрьские врачи рассказали о своём самочувствии после вакцинации от COVID-19, которая проходила отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» на базе регионального СПИД-Центра.

Перед тем, как поставить прививку, все участники прошли тестирование на антитела к коронавирусу и получили соответствующее заключение от терапевта.

Чтобы следить за своим самочувствием, медики ведут специальные дневники самонаблюдения в специальной программе. Такой формат работы позволит специалистам дистанционно отслеживать изменения в организме и своевременно оказывать необходимую медицинскую помощь.

Однако по словам привитых ямальцев, они чувствуют себя хорошо. Никаких симптомов в виде температуры, недомогания и прочих побочных эффектов у них не выявлено, сообщает региональный оперштаб.

Напоминаем, что вакцинация от коронавируса проходит в два этапа. Второй компонент пациентам должны ввести через 21 день после первой прививки.

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