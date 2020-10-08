Медики Ноябрьска согласились поставить вакцину от COVID-19

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На Ямале начался первый этап вакцинации против коронавируса. В регион поступила первая партия отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в количестве 42 доз. По поручению Президента РФ весь объем будет направлен на вакцинацию медицинских работников, которые находятся на первой линии борьбы с инфекцией.

-Первый этап вакцинации будет проходить на базе СПИД-Центра. Помещение процедурного кабинета в полной мере соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Условия хранения препарата соблюдаются с учётом особого температурного режима - от -18 градусов, в защищённом от света месте,- рассказала главный врач ГБУЗ ОЦ СПИД Людмила Волова.

После решения организационных вопросов и с началом массового производства вакцины иммунизация начнётся и среди населения.

Первыми защитят себя сотрудники медицинских учреждений Ноябрьска, выразившие добровольное согласие. Для этого все медработники должны пройти тестирование на антитела к COVID-19 и получить соответствующее заключение от терапевта.

-После прохождения вакцинации всех медработников будут тщательно наблюдать. Благодаря современным технологиям, пациенты смогут фиксировать данные о состоянии здоровья в специальной программе. Такой формат работы позволит специалистам дистанционно отслеживать изменения в организме и своевременно оказывать необходимую медицинскую помощь, - рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.