В Салехарде детский сад «Мамонтенок» возобновит работу

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде состоялась комиссионная приёмка детского сада «Мамонтёнок».

Проверяющие, в состав которых вошли все заинтересованные структуры: общественники, представители педагогического сообщества и родительского комитета - осмотрели готовность учреждения к приёму детей.

-Проверен весь сад, работоспособность систем жизнеобеспечения, были проведены необходимые экспертизы, результаты которых представлены членам комиссии. Мы также проверили готовность педагогического состава, методического наполнения. Уже в ближайшее время в детский сад вернутся малыши, которые посещали его ранее, - рассказала заместитель главы города по социальной политике Ирина Максимова.

Фото: www.salekhard.org

Что касается родителей воспитанников, то они они были очень рады возвращению в родные стены.

-Мой ребёнок всегда с радостью шёл в этот детский сад и возвращался домой полон положительных эмоций. Мы очень рады, что можем вернуться в свои группы, к своим воспитателям. Представляю счастье своей дочери, когда она узнает эту замечательную новость», - сообщила одна из мам Мария Турсенко.

В саду имеются два бассейна: водный и сухой, изостудия, кабинет арт-терапии «Волшебный песок», компьютерный класс и планетарий, студия лего-конструирования, сенсорная комната, спелеокамера, фитобар, кабинеты ПДД и ОБЖ, зимний сад, а также театральная студия, музыкальные и спортивные залы.

Напомним, что работа учреждения была приостановлена из-за подвижек здания. В связи с этим за последний год были проведены масштабные работы по обустройству дренажной системы, произведён отвод грунтовых вод и установлена система принудительной заморозки грунта с применением термостабилизаторов. Это обеспечивает надёжность свайного основания здания.