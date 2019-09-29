Детсад «Мамонтенок» в Салехарде закрывают из-за появившихся трещин

СЕГОДНЯ 10:12 2019-09-29T10:16:59+03:00

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Детский сад «Мамонтенок» в Салехарде приостанавливает работу. С 30 сентября воспитанники уже не смогут прийти в любимый садик. Здание оказалось в аварийном состоянии.

- Трещины возникают на конструкциях корпуса «Б». Направлено обращение в адрес застройщика и принято решение о проведении дополнительного обследования помещения. В этот период в целях безопасности детей временно переведут в другие дошкольные учреждения, - пояснили в администрации ямальской столицы.

Между тем, с родителями начата адресная работа по переводу воспитанников «Мамонтенка» в другие детские сады города. Для этого будет предоставлено 11 учреждений. Имеющиеся группы будут укрупнены, а на их базе организован полноценный учебный процесс и питание.

Власти города просят горожан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. С 08:00 30 сентября будет работать горячая линия для родителей по вопросам перевода. Если предложенный детский сад, территориально не подходит для посещения ребенка, то специалисты администрации проработают вопрос перевода вашего ребенка в другой детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU