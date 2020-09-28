Добровольные пожарные из Ханымея испытали новое оборудование

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Добровольные пожарные из Ханымея отработали практические навыки тушения лесных пожаров. Несмотря на то, что пик природных возгораний уже прошёл, учения организуют по плану минимум дважды в год.

Проходят они в условиях, приближенных к реальности. Есть условное возгорание, к которому нужно подать воду, и потушить его. За тем, как дружинники выполняют поставленную задачу, наблюдают старшие коллеги. По итогам испытаний они оценивают их действия.

В этом году в арсенале добровольцев появились новинки - мотопомпа и лестница-палка, с помощью которой можно попадать на первые этажи горящих зданий. Инвентарь пришёлся весьма кстати и был быстро освоен.

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