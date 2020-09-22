В ямальских школах проводятся учебные эвакуации

Фото: МЧС России по ЯНАО

С начала учебного год инспекторы госпожнадзора неустанно заботятся о безопасности ямальских школьников. Чтобы проверить действия персонала в момент срабатывания системы оповещения о возгорании и отработать взаимодействия между личным составом пожарной части и учителями, два раза в год проводятся учебные эвакуации.

Первые такие практические занятия прошли в сентябре в средней школе № 4. По задумке, очаг возгорания находился в гардеробе, сотрудник школы незамедлительно включил систему оповещения и началась эвакуировать детей из здания. После этого они быстро провели перекличку и доложили заместителю директора, а он, в свою очередь, сообщил инспектору.

-Сотрудниками пожарной охраны поставлена оценка «удовлетворительно», но есть некоторые незначительные замечания, которые мы в ближайшее время устраним. Это скорее связано с тем, что подобные мероприятия не проводились давно ввиду эпидемиологической обстановкой - рассказал заместитель директора МБОУ СОШ № 4 Александр Устинов.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Во 2-ой школе эвакуация также прошла быстро и слаженно, а действия персонала оценили на «удовлетворительно». После срабатывания сигнализация дети, сопровождаемые учителями, оперативно и без замечаний покинули здание школы.

Помимо практических тренировок инспекторы проводят беседы и инструктажи с учениками, преподавателями, работниками школы, а также напоминают о правилах поведения в случае пожара.