Надымские первоклассники побывали на экскурсии в пожарной части

Фото: МЧС России по ЯНАО

На Ямале проходит месячник безопасности детей, который стал уже доброй и полезной традицией. В один из погожих дней спасатели второй пожарной части города Надыма встречали у себя в гостях юных учеников из школы №1.

Экскурсия началась с проверки знаний у детей в области пожарной безопасности. Ребята наперебой называли номера телефонов, по которым можно вызвать спасателей, а также рассказали необходимые действия при возникновении пожара в доме.

Затем школьникам продемонстрировали боевую одежду пожарного и дыхательный аппарат, без которых невозможно успешно потушить огонь и спасти людей. После знакомства с оборудованием все захотели надеть на себя каску и боёвку. Девочки ни в чем не отставали от мальчишек.

Но самое яркое и незабываемое событие было впереди. Ребята приняли участие в ликвидации условного возгорания. Детвора проложила рукавную линию к «очагу пожара» и подала воду для его ликвидации. А в завершение встречи каждый смог побывать в кабине огромной красной машины и представить себя бравым пожарным, спешащим к месту вызова.

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