После вмешательства прокуратуры новоуренгоец получил недостающую часть зарплаты

Житель Нового Уренгоя получил недостающую часть зарплаты после вмешательства прокуратуры Фото: pixabay.com

Прокуратура Нового Уренгоя проверила исполнение трудового законодательства со стороны ООО «ЭнергоПроект».

Было установлено, что один из сотрудников не получил надбавку за работу в районах Крайнего Севера, которая оставила 80%.

Чтобы восстановить нарушение трудовых прав мужчины, прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с работодателя недополученной заработной платы и компенсации морального вреда.

В итоге суд удовлетворил все требования, а потерпевший получил более 104 тысяч рублей.

Стоит добавить, что это не единственный случай, когда работники предприятий не могут долгое время получить зарплату. Один из подобных случаев произошёл в Ноябрьске, где руководитель организации задолжал сотрудникам более 4,6 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ямале оштрафовали главного государственный инспектор труда. Он вовремя не рассмотрел обращение гражданина (подробнее)