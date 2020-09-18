На Ямале оштрафовали главного государственный инспектор труда Фото: pixabay.com

Прокуратура Нового Уренгоя проверила исполнение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Было установлено, что в июле 2020 года в Государственную инспекцию труда поступило сообщение от работника ООО «Центр цементирования скважин» о нарушении его трудовых прав.

Рассмотрение жалобы было поручено главному государственному инспектору труда в ЯНАО, однако по истечении установленного времени гражданин так и не получил ответа.

В связи с этим в отношении должностного лица возбудили административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ «нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Также ему назначили штраф в размере 5 500 рублей.