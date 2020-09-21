В Ноябрьске руководитель организации задолжал сотрудникам более 4,6 миллиона рублей Фото: pixabay.com

Прокуратура Ноябрьска проверила исполнение трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью «Юнэрго Сервис».

Было установлено, что 140 работников предприятия не получили заработную плату за июнь-июль 2020 года, общий размер которой превысил 4,6 миллиона рублей.

В связи с этим в адрес руководителя организации было внесено представление об устранении нарушений закона, также в отношении организации возбуждены два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.27 КоАП РФ «нарушение трудового законодательства». Кроме того, назначены штрафы на сумму 81 тысяча рублей.

После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате перед работниками предприятия полностью погашена.