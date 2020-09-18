«На двоих больше восьми лет»: насильники из Тарко-Сале отправятся в тюрьму

Насильники из Тарко-Сале отправятся в тюрьму Фото: pixabay.com

В Пуровском районе вынесли приговор двум местным жителям. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ «изнасилование группой лиц по предварительному сговору».

Было установлено, что 3 июля злоумышленники распивали алкоголь в компании новой знакомой. Перебрав со спиртным, они предложили женщине вступить с ними в половую связь, но получили отказ. Не собираясь мириться с услышанным, преступники затащили потерпевшую в дом и изнасиловали.

По решению суда один осуждённый получил 4 года лишения свободы, а второй - 4 года и 6 месяцев в колонии общего режима.

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