2020-02-14T08:48:26+03:00
Происшествия

Таркосалинец, придя в гости, изнасиловал дочку хозяев

Педофила отправят на 14 лет в колонию строгого режима
Анна Полякова
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Таркосалинец, придя в гости, изнасиловал дочку хозяев Фото: pixabay.comТаркосалинец, придя в гости, изнасиловал дочку хозяев Фото: pixabay.com
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В Тарко-Сале назначили наказание педофилу, изнасиловавшему девочку, придя в гости. Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении малолетней. Сколько лет его жертве не уточняется, однако известно, что на момент преступления ей не было еще 14-ти.

Днем 20 сентября 2019 года 30-летний мужчина пришел в гости. Пока компания общалась в одной комнате, он зашел в соседнюю, где находилась малолетняя девочка.

- С целью удовлетворения своих половых потребностей, применив силу, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

На крики ребенка прибежали родители, которые избавили ребенка от педофила. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 7 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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