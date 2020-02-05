Ямалец, угрожая ножницами, изнасиловал девушку

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:09:30+03:00

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Жителя Приуральского района признали виновным в изнасиловании 19-летней местной жительницы. В СУ СКР по ЯНАО рассказали, что 48-летний мужчина угрожал девушке расправой, если она откажет ему в близости.

По данным следствия и суда, это произошло 27 августа 2019 года в селе Белоярск. После застолья с алкоголем, ямалец приставил ножницы острыми концами к груди девушки и потребовал более тесное общение. Он пригрозил ей убийством в случае отказа. Сломив волю потерпевшей, мужчина изнасиловал ее.

Во время предварительного следствия его заключили под стражу. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU