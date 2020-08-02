В Новом Уренгое оштрафована женщина, разбившая рацию полицейскому

2 Авг. 2020 2020-08-02T07:05:50+03:00

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Новоуренгойский суд признал 34-летнюю женщину виновной в применении насилия в отношении представителя власти и назначил ей штраф в размере 25 тысяч рублей. Об этом сегодня, 2 августа, сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

По данным ведомства, 10 мая 2020 году в городскую полицию обратилась новоуренгойка, которая рассказала, что скандалит с мужем. Полицейские приехали на место скандала и решили отвезти дебошира в дежурную часть, но тот начал сопротивляться. Тогда его жена, ранее судимая, начала бить сотрудника ППС, который находился при исполнении своих должностных обязанностей. Буйная женщина повредила его форму и разбила рацию.

Против новоуренгойки возбудили дело, а в июле женщину признали виновной. Теперь ей придётся выплатить штраф.

Напомним, что полицейский, находящийся при исполнении служебных обязанностей, это представитель власти. Он наделён соответствующими «функциями принуждения», поэтому деяния против сотрудника полиции – дело уголовно наказуемое.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что в Лабытнанги пьяная женщина избила и отпинала полицейского. Похожая история произошла в Тарко-Сале – там местная жительница отматерила полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU