2020-08-01T10:41:14+03:00
Общество

В Тарко-Сале женщину оштрафовали за оскорбление полицейского

Суд взыскал с жительницы семь тысяч рублей
Есен Абилькенов
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Суд взыскал с жительницы семь тысяч рублейСуд взыскал с жительницы семь тысяч рублейФото: pixabay.com
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В Тарко-Сале вступил в силу приговор по делу об оскорблении сотрудника полиции. По решению суда виновная заплатит семь тысяч рублей.

Как свидетельствуют материалы дела, в октябре прошлого года в деревне Харампур гражданка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязник полицейским публично в присутствии посторонних лиц высказала в адрес инспектора группы участковых-уполномоченных и по делам несовершеннолетних оскорбления в грубой нецензурной форме.

Таким образом она допустила публичное оскорбление полицейского как представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Материалы по этому делу были переданы в органы следственного комитета. Суд признал ранее не судимую жительницу Тарко-Сале виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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