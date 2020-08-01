В Тарко-Сале женщину оштрафовали за оскорбление полицейского

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:41:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тарко-Сале вступил в силу приговор по делу об оскорблении сотрудника полиции. По решению суда виновная заплатит семь тысяч рублей.

Как свидетельствуют материалы дела, в октябре прошлого года в деревне Харампур гражданка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязник полицейским публично в присутствии посторонних лиц высказала в адрес инспектора группы участковых-уполномоченных и по делам несовершеннолетних оскорбления в грубой нецензурной форме.

Таким образом она допустила публичное оскорбление полицейского как представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Материалы по этому делу были переданы в органы следственного комитета. Суд признал ранее не судимую жительницу Тарко-Сале виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU