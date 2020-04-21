В Лабытнанги пьяная женщина избила полицейского

21 Апр 2020 2020-04-21T10:33:31+03:00

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В Лабытнанги местную жительницу 54-х лет подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел вечером 4 апреля, когда патрульно-постовая служба полиции на улице заметила женщину в состоянии алкогольного опьянения. Дама громко выражалась нецензурной бранью.

Северянку доставили в отдел полиции для составления протокола об административном нарушении. Женщина не совладал с эмоциями и напала на полицейского. Пока ее не остановили, она успела нанести множественные удары руками и ногами сотруднику ведомства.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, сейчас следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU