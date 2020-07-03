В Салехарде насмерть разбился мотоциклист

3 Июль 2020 2020-07-03T09:53:09+03:00

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Авария, которая унесла жизнь салехардца, произошла 2 июня в 20:35 на ул. Броднева в Салехарде, неподалеку от магазина «Амикан», сообщает ГИБДД ЯНАО.

По словам очевидцев, виновником трагедии стал водитель «Киа Рио», который поворачивал налево на прилегающую территорию и не предоставил преимущество в движении. В этот момент мотоциклист двигался прямо по своей полосе движения, набранная скорость не позволила затормозить или вовремя уйти от столкновения с машиной.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

На место происшествия прибыли медики, однако спасти пострадавшего не удалось: мужчина скончался от полученных травм в карете скорой помощи.

– Окружная Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к предельной внимательности на дорогах. С начала текущего года в ДТП с участием мототранспортных средств травмированы два человека, два мотоциклиста погибли, – констатировало ведомство.

По их наблюдению, в подобных ДТП чаще всего виновниками аварий становятся не мотоциклисты, а водители автомобилей. Госавтоинспекция дополняет, что водители и пассажиры мототехники – наиболее уязвимые участники дорожного движения.

– В отличие от автомобилистов, они могут получить серьезные травмы даже в случае небольшого ДТП. Поэтому мотоциклистам и скутеристам необходимо во время движения быть предельно внимательным, учитывать возможное развитие ситуации на дороге, выбирать безопасный скоростной режим и конечно не допускать нарушений правил. Автомобилистам, в свою очередь, следует терпимее относиться к данным участникам дорожного движения, регулярно смотреть в зеркала заднего вида и также неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, – рекомендовала окружная Госавтоинспекция.

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ИСТОЧНИК KP.RU