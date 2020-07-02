Ямалец разбился насмерть в Башкирии, протаранив культиватор встречного трактора
31-летний Ямало-Ненецкого автономного округа погиб, столкнувшись с прицепным устройством в темноте. Трагедия случилась в Ишимбайском районе Башкирии ночью 30 июня.
Водитель Kia Rio двигался по трассе Аптиково – Салихово. На первом километре он догнал трактор, однако в темноте не увидел культиватор – прицепное устройство закрывало габариты «Кировца», предположили сотрудники Госавтоинспекции Республики Башкортостан.
Фото: ГИБДД Республики Башкортостан
Столкновение не оставило шансов для жизни: мужчина скончался от полученных травм. 50-летний водитель отделался испугом.
– Начато расследование, направленные на выяснение причин и условий возникновения данного происшествия, – сообщает в ведомство.
ИСТОЧНИК KP.RU