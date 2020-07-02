2020-07-02T16:03:03+03:00
Происшествия

Ямалец разбился насмерть в Башкирии, протаранив культиватор встречного трактора

Севернин не увидел трактор на ночной дороге
Ирина Ромашкина
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Фото: ГИБДД Республики БашкортостанФото: ГИБДД Республики Башкортостан
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31-летний Ямало-Ненецкого автономного округа погиб, столкнувшись с прицепным устройством в темноте. Трагедия случилась в Ишимбайском районе Башкирии ночью 30 июня.

Водитель Kia Rio двигался по трассе Аптиково – Салихово. На первом километре он догнал трактор, однако в темноте не увидел культиватор – прицепное устройство закрывало габариты «Кировца», предположили сотрудники Госавтоинспекции Республики Башкортостан.

Фото: ГИБДД Республики Башкортостан

Фото: ГИБДД Республики Башкортостан

Столкновение не оставило шансов для жизни: мужчина скончался от полученных травм. 50-летний водитель отделался испугом.

– Начато расследование, направленные на выяснение причин и условий возникновения данного происшествия, – сообщает в ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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