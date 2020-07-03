2020-07-03T07:44:33+03:00
Происшествия

На железной дороге под Ноябрьском погиб молодой человек

По словам очевидцев, парню был 21 год
Ирина Ромашкина
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Фото из паблика "ЗЛОЙ ЯМАЛ" "ВКонтакте"Фото из паблика "ЗЛОЙ ЯМАЛ" "ВКонтакте"
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Трагедия случилась 2 июля днем на железнодорожном перегоне между станциями Ноябрьск-1 и Ноябрьск-2. Грузовой поезд наехал на молодого человека, от полученных травм парень моментально умер.

Вызов в ноябрьскую скорую помощь поступил в 15:24. Прибывшей бригаде скорой помощи оставалось только зафиксировать летальный исход. По факту смерти правоохранительные органы начали доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Фото из паблика "ЗЛОЙ ЯМАЛ" "ВКонтакте"

Фото из паблика "ЗЛОЙ ЯМАЛ" "ВКонтакте"

По словам старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ Уральского СУ на транспорте Натальи Шандровской, машинист, увидев на путях мужчину, подал предупредительный сигнал и применил экстренное торможение, но погибший никак не отреагировал.

– По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, – сказала Наталья Шандровская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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