Глава Ямала раскритиковал мэров, поспешивших завершить отопительный сезон

28 Май 2020 2020-05-28T15:18:28+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов напомнил руководителям муниципалитетов поговорку «поспешишь – людей насмешишь». На своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» он признался, что получил несколько десятков сообщений от жителей Надыма, Ноябрьска, Нового Уренгоя. Люди возмущены тем, что в квартирах стало очень холодно, а в одном из городов это наложилось ещё и на отключение горячей воды.

По мнению. Губернатора, коммунальщики и местные власти в целом ряде муниципалитетов в этом году явно поторопились с отключением тепла и плановыми работами по воде. Он подчеркнул, что, если отключение воды можно перенести, что уже было сделано, то запустить систему отопления - дело не одного дня и быстро эту проблему не решить.

«Напоминаю всем руководителям, которым на Ямале резко стало жарко, - поговорка «поспешишь - людей насмешишь» у нас на Севере всегда была и остаётся актуальной. Только в данном случае никому не смешно. Люди в своих квартирах мёрзнуть не должны, и думать об этом - прямая обязанность власти на местах», - высказался Дмитрий Артюхов, оценив поспешные действия мэров.

Глава Надымского района Леонид Дяченко 27 мая провел экстренное совещание, темой которого стало резкое похолодание и жалобы горожан на некомфортную температуру в домах. В итоге решено вернуть в дома теплоснабжение. Ранее сообщалось, что в дома пуровчан возвращается тепло. Следом за Уренгоем из-за похолодания возобновилась подача тепла в Пурпе и Тарко-Сале.

ИСТОЧНИК KP.RU