В Надыме решили вернуть тепло в батареи
Глава Надымского района Леонид Дяченко 27 мая провел экстренное совещание с участием представителей ресурсоснабнажающей организации. Темой стало резкое похолодание и жалобы горожан на некомфортную температуру в домах.
По его итогам принято следующее решение: в связи с понижением температуры воздуха с 28 мая произвести подключение тепла и горячей воды в Надыме.
Как пояснил принятое решение в своем аккаунте в Instagram Леонид Дяченко, в последнее время на территории Надымского района наблюдается понижение температуры воздуха. По прогнозам, такая погода сохранится еще длительный период.
Напомним, отопительный сезон закончился раньше традиционного срока почти на месяц. С 25 числа начались гидравлические испытания на сетях горячего водоснабжения и теплоснабжения.
Ранее сообщалось, что в дома пуровчан возвращается тепло. Следом за Уренгоем из-за похолодания возобновилась подача тепла в Пурпе и Тарко-Сале.
ИСТОЧНИК KP.RU