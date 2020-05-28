28 Май 2020 2020-05-28T10:48:41+03:00

В Надыме решили вернуть тепло в батареи Фото: из открытых источников

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Глава Надымского района Леонид Дяченко 27 мая провел экстренное совещание с участием представителей ресурсоснабнажающей организации. Темой стало резкое похолодание и жалобы горожан на некомфортную температуру в домах.

По его итогам принято следующее решение: в связи с понижением температуры воздуха с 28 мая произвести подключение тепла и горячей воды в Надыме.

Как пояснил принятое решение в своем аккаунте в Instagram Леонид Дяченко, в последнее время на территории Надымского района наблюдается понижение температуры воздуха. По прогнозам, такая погода сохранится еще длительный период.

Напомним, отопительный сезон закончился раньше традиционного срока почти на месяц. С 25 числа начались гидравлические испытания на сетях горячего водоснабжения и теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что в дома пуровчан возвращается тепло. Следом за Уренгоем из-за похолодания возобновилась подача тепла в Пурпе и Тарко-Сале.

ИСТОЧНИК KP.RU