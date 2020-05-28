2020-05-28T07:36:54+03:00
Общество

В дома пуровчан возвращается тепло

Подачу тепла возобновили в Пурпе и Тарко-Сале
Анна Полякова
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В дома пуровчан возвращается тепло Фото: puradm.ruВ дома пуровчан возвращается тепло Фото: puradm.ru
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Следом за Уренгоем из-за похолодания возобновилась подача тепла в Пурпе и Тарко-Сале. Жители муниципалитетов уже накануне ощутили более комфортную температуру у себя дома или на работе.

Между тем, ресурсоснабжающая организация уже приступила к ремонтным работам. Как сообщили в пресс-службе компании «Ямалкоммунэнерго», предстоит ремонт сети тепло-водоснабжения, замена котельных, промывка сети холодного водоснабжения.

В Уренгое сети холодного водоснабжения будут промывать 21 - 30 мая, 11 - 20 августа и 20 - 31 ноября; в Самбурге – 11 - 20 июля и 21 - 31 ноября. В Ханымее сети холодного водоснабжения промоют в период 02 июля - 02 августа, сети горячего водоснабжения - с 01 по 22 июля.

Как отметили в филиале АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло», объём работ большой, но все намеченное выполнятся в срок, и подготовят объекты к новому отопительному сезону к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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