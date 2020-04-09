2020-04-09T11:44:51+03:00
Общество

На Ямале 58 человек госпитализировано с подозрением на коронавирус

Подтвержденных случаев COVID-19 по-прежнему 41
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На Ямале 58 человек госпитализировано с подозрением на коронавирус Фото: Оперативный штаб ЯНАОНа Ямале 58 человек госпитализировано с подозрением на коронавирус Фото: Оперативный штаб ЯНАО
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Оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории ЯНАО обнародовал обновленную информацию о количестве заболевших в регионе. Сегодня, 8 апреля, на Ямале зарегистрирован 41 подтвержденный случай COVID-19.

58 человек сейчас находятся на госпитализации, поскольку были в контакте с больными. 12 216 проведенных исследований на коронавирус.

Напомним, теперь положительные или сомнительные тесты ямальцев отправляют на перепроверку в лабораторию «Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора. Ранее их отправляли на подтверждение в федеральный центр «Вектор» в Новосибирск. Есть надежда, что это ускорит процесс получения окончательного результата.

Одновременно круг тестируемых значительно расширили. Кроме групп риска, лаборатории обязательно проверяют и другие категории. К ним относятся сотрудники полиции, транспорта, вахтовые работники, медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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