2020-04-08T18:39:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Ямал вошёл в тройку лидеров РФ по количеству тестирований на COVID-19

Медики всех лабораторий округа провели 11 136 исследований
Анна Полякова
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Ямал вошёл в тройку лидеров РФ по количеству тестирований на COVID-19 Фото: yanao.ruЯмал вошёл в тройку лидеров РФ по количеству тестирований на COVID-19 Фото: yanao.ru
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Роспотребнадзор России включил Ямал в топ-10 субъектов РФ по количеству проведённых исследований на коронавирусную инфекцию. Автономный округ с показателем в 1801 исследование на 100 тысяч жителей занял третью строчку рейтинга Совместными усилиями медики всех лабораторий округа провели 11 136 исследований. Только за последние сутки сделали 1406 тестов. 8 апреля в ЯНАО зафиксирован 41 подтверждённый случай инфекции.

- Важно понимать, что каждый из них выявлен благодаря широкому тестированию. Работа лабораторий не останавливается ни поздней ночью, ни в выходные дни. Тестирование – наша возможность работать на опережение и вовремя купировать инфекцию, - подчеркнул губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Главный санврач ЯНАО Людмила Нечепуренко отмечает, что в регионе значительно расширили круг тестируемых на новую коронавирусную инфекцию. Кроме групп риска, определённых постановлениями главного санитарного врача России, в округе лаборатории обязательно тестируют и другие категории. К ним относятся сотрудники полиции, транспорта, вахтовые работники, медики.

- Благодаря этому у нас на сегодня нет крупных очагов инфекции, ведь их удаётся вовремя купировать, - рассказала Людмила Нечепуренко.

В регионе тестирование на коронавирусную инфекцию проводят 9 лабораторий. Четыре действуют на базе Центра гигиены и эпидемиологии в ЯНАО, пять – в лечебных учреждениях. Есть возможность при необходимости подключить к тестированию еще 3 лаборатории в Лабытнанги, Губкинском и Тарко-Сале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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